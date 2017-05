Paula Echevarría, sobre su separación con Bustamante: "Las cosas están tal cual estaban"

Además, Paula ha desmentido que haya habido cambios con la comunión de su hija Daniella: "No es una cuestión de secretismo, pero no me gustaría que se convirtiera en un evento social ni situaciones incómodas para ella. Alguien se ha lanzado a decir la fecha del 6 de mayo, que no era y se demostró. Va a ser en el sitio y el día que se planteó hace mucho tiempo. Lo único que pido es que si se habla se haga bien y no desinforme a la gente", ha afirmado.