DEBATE DE IDEAS, ¿O DE NOMBRES?
Todo lo que tienes que saber para entender qué es eso de Vistalegre II
El próximo fin de semana, Podemos decide su hoja de ruta
Pablo Iglesias e Íñigo Errejón pugnan por marcar el camino a seguir
Errejón no se presenta a la Secretaría General
09.02.17 | 10:02h. Yaiza Acosta |
Podemos celebra el próximo fin de semana el Congreso en el que se decide el futuro del partido, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón como protagonistas en litigio.
Los medios de comunicación se han saturado en los últimos días con riadas de declaraciones de miembros y exmiembros de Podemos. Aunque Pablo Iglesias, secretario general del partido, e Íñigo Errejón, secretario político, insisten en que no es una lucha abierta entre ambos, la tensión es una constante en todas sus apariciones públicas. Pero, ¿ a qué se deben sus diferencias? ¿ Qué quieren conseguir en Vistalegre II? En las próximas líneas intentaremos responder a todas las preguntas que te haces sobre el Congreso de Podemos.
¿Qué es Vistalegre II?
Es un Congreso extraordinario. La primera asamblea ciudadana de Podemos (Vistalegre I) se celebró en octubre de 2014, por lo que el siguiente congreso debería haber sido en el próximo otoño, tres años después. Pero debido a las tensiones internas presentes en el partido desde las pasadas elecciones, Pablo Iglesias (con el apoyo del consejo) ha adelantado la cita.
¿Qué se va a decidir?
Los inscritos podrán votar a la Secretaría General (se presentan Iglesias y Juan Moreno Yagüe, pero no Errejón), a la Comisión de Garantías y al Consejo Ciudadano Estatal. A este último optan cinco candidaturas, entre las que los inscritos escogerán a 62 representantes (más cuatro que se elegirán en el congreso de manera presencial):
- Equipo Pablo Iglesias (Podemos Para Todas): Incluye a Iglesias, la portavoz adjunta en el Congreso Irene Montero y el secretario de Organización Pablo Echenique, entre otros.
- Equipo Íñigo Errejón (Recuperar la Ilusión): Donde destacan Errejón, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre y el diputado Juan Pedro Yllanes, entre otros.
- Podemos en Movimiento: Son los anticapitalistas, con el eurodiputado Miguel Urbán y la activista feminista Beatriz Gimeno a la cabeza.
- Lista Blanca.
- Podemos en Equipo.
Todo esto servirá para que Podemos marque una hoja de ruta a seguir que sotierre las diferencias entre las diversas corrientes.
Las claves
Errejón no se presenta a la secretaría general:
Sin embargo, le pone un pero a Pablo Iglesias:
¿Y qué pasará con el líder de la candidatura perdedora, sea Iglesias o Errejón?
Si la Secretaría General no está en discusión, ¿ qué es lo que verdaderamente separa a los errejonistas de los partidarios de Pablo Iglesias? En las últimas semanas, ha primado más la dicotomía Iglesias-Errejón por encima de la política y las ideas. Pero éstas, aunque diferenciadas en matices en muchas ocasiones, también existen.
1. Optar por ser más combativos o, por el contrario, escoger una estrategia más moderada que les acerque al centro ideológico.
2. ¿Con o sin el PSOE? Este punto suscita dudas incluso entre los candidatos.
3. Dar una mayor importancia al papel de Podemos en las instituciones o en la calle.
4. ¿Y el modelo organizativo?
En resumen:
¿Primará la lucha personal sobre la ideológica? ¿Podemos acabará dividido o las diferencias le harán más fuerte? El desenlace, el próximo fin de semana.
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SLEEPY HOLLOW
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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05:35
EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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M.I.R
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COMISARIO, EL
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COMISARIO, EL
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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SLEEPY HOLLOW
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:15
DCINE: 'EL HECHIZO DE UN CAFÉ'
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00:00
DCINE: 'UN HECHIZO DE AMOR'
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01:30
EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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04:55
MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'UN HECHIZO DE AMOR'
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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10:15
MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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12:00
CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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14:20
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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16:05
MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LOS DESCENDIENTES'
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THE CLOSER
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00:50
THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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04:00
THE CLOSER
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:40
INKMASTER
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01:30
INKMASTER
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02:15
INKMASTER
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02:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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03:40
CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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04:50
CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:35
SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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12:50
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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14:15
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:45
INKMASTER
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15:40
INKMASTER
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16:15
VETERINARIO AL RESCATE
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16:55
VETERINARIO AL RESCATE
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17:15
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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21:50
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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23:10
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:50
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:15
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:35
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:55
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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03:15
CALLEJEROS
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03:55
CALLEJEROS
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04:30
CALLEJEROS
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05:00
CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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00:10
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:10
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:05
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:50
CUARTO MILENIO
-
04:55
CUARTO MILENIO
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