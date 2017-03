Raquel, estibadora: "No hay dinero para pagar la multa, pero sí para la prejubilación "

'El programa de Ana Rosa' habla con Raquel Saavedra, que es la presidenta de las estibadoras de Algeciras que no pueden trabajar, pero sí apoya la reivindicación de los estibadores. "Hasta el final con ellos, quieren despedir a 6.000 padres de familia", ha dicho. "No me creo lo que se va a firmar, porque De la Serna siempre ha estado en contra de este decreto a pesar de que los estibadores siempre han querido dialogar", ha añadido la presidenta.