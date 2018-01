Terelu Campos contesta a sus 'criticones' y afirma que se va a someter a una 'lipo' en 'Las Campos'

En ‘ El programa de Ana Rosa ’ Terelu afirma que sí se cuida pero tiene un metabolismo lento desde que sufrió el cáncer de pecho. Además, desvela sus planes para mejorar su figura:. Tal como ha contado en varias ocasiones, Terelu no descarta varias operaciones para verse como realmente desea: “Desde el cuello a la cintura, cualquier parte es susceptible de operar.”

Teresa aprovecha para contestar también a Carmen Lomana que hace unos días hablaba así sobre el programa de ‘Las Campos’: “La fealdad engancha”. Una Terelu muy relajada lanzaba la siguiente respuesta: “No lo había visto pero todo lo que diga Lomana, me los paso por ahí…”.

Otro tema escabroso que Lequio quería esclarecer fueron las confesiones sexuales de Terelu gritaba indignado el colaborador. En el plató, Terelu ha tranquilizado a Lequio al dar más detalles sobre lo que ocurrió con la manta con la que tapó a su pareja durante el vuelo y afirma que no es tan grave y que su madre, lejos de regañarla por desvelar sus intimidades en televisión, “se cachondeó bastante del tema”.

Terelu Campos, muy franca y sincera confiesa que lleva dos años “a río seco” y es porque: “Yo me visualizo y en este momento no me siento cómoda” , refiriéndose a su cuerpo. Esperemos que este 2018 podamos ver a Terelu feliz y disfrutando de la vida que al final, eso es lo más importante.