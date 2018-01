'AR investigación' habla con los padres y hermanos de Rosario Rodríguez, la esposa de 'El Chicle'

Por último, 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva c on los padres de Rosario Rodríguez, la mujer de 'El Chicle '. Aseguran que su hija está incomunicada y que no pueden hablar con ella por teléfono porque tiene el teléfono apagado. Sobre su relación con el asesino confeso de Diana Quer comentan que desde que salió de la cárcel por cumplir una pena por traficar con droga "nos estábamos llevando bien". Además, dicen que no sabían que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil y, al igual que la madre y la tía del asesino, afirman que era un "mentiroso". "Para decir una verdad...", comenta el suegro.