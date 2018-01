El último día de Diana Quer: reconstruimos sus pasos a través de las conversaciones con sus amigos

El testigo afirma que ‘El Chicle’ le decía a Diana: “Ven aquí, no te vayas” y que la joven le pedía que la dejara en paz. Diego nos cuenta: “Era un tono de voz alto, pero no excesivo” . La vida de este feriante cambió cuando se dio cuenta de lo que realmente había escuchado: “Me lamentaré siempre. Yo sospeché cuando vi los carteles. No fui a la policía porque tenía miedo que con los antecedentes que tengo, me echarán la culpa. De hecho, fui el principal sospechoso durante mucho tiempo”.