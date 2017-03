Fernández Padín: "No le tengo miedo a los Charlines, pero si a los que puedan contratar"

'El programa de Ana Rosa' habla con Manuel Fernández Padín, el hombre que denunció al mayor narco de España, el gallego Laureano Oubiña, que acaba de salir de prisión tras obtener el tercer grado. "Los Charlines se han portado mejor que las autoridades porque estas me han dejado tirado, y, sin embargo ellos no me han hecho nada", cuenta Padín.