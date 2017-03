Daniel Esteve, jefe de 'Desokupa: "Nunca utilizamos métodos violentos"

Daniel Esteve, jefe de 'Desokupa', empresa dedicada al desalojo de viviendas ocupadas, ha acudido al plató de 'El Programa de Ana Rosa' para explicarnos cómo actúan ".El 95 % de los casos los estamos resolviendo con la negociación. Normalmente no se llega con el sobre de dinero porque eso lo que haría sería fomentar la ocupación y solo cuando no queda otra se monta el famoso control de acceso con el que nos hemos dado a conocer. Nos han acusado de cosas que no hemos hecho y por eso llevamos siempre un cámara con nosotros. No utilizamos métodos violentos, eso es importante", nos ha asegurado.