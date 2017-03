Daniel Esteve, jefe de 'Desokupa': "Nunca dejaríamos en la calle a una familia"

Daniel Esteve, jefe de 'Desokupa', empresa dedicada al desalojo de viviendas ocupadas, ha asegurado en 'El Programa de Ana Rosa' que su empresa nunca desaloja a familias: "Desokupa no saca a familias a la calle, solo luchamos contra la mafia de la extorsión, el tráfico de drogas o formatos parecidos. Yo a una familia no la saco a la calle, ahí es cuando negociaríamos con dinero para que abandonasen la casa". Muchas personas a las que se les ha desocupado aseguran que ha habido amenazas por parte de la empresa, algo que Daniel Esteve desmienta: "Hay negociaciones en varios tonos, pero nunca ha habido denuncias hasta el momento. Las de Cataluña no las hemos recibido, puede que sea porque tengo los vídeos de esas intervenciones y se están exponiendo a una denuncia falsa".