Un cliente: "Me dijo que me iba a dar un masaje, pero eso no era un masaje"

El Pera investiga una peluquería en el centro de Madrid, de la que los vecinos sospechan que en el interior se ofrecen masajes con "final feliz". El reportero habla con un cliente anónimo: "Debajo del local tienen una habitación pequeña y muy sucia, que es donde ofrecen el servicio". "Me sacaron mucho dinero. Primero me dijeron que era 20, pero después me obligaron a darle otros 20 euros" ha contado. Los vecinos creen que dentro del local se esconde un prostíbulo: "Algo se esconde ahí dentro porque una vez las vimos con ligas".