¿Libertad de expresión o encerrona? Las versiones de Gabriel Rufián y Andrea Levy sobre la manifestación

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso asegura que él "no habría abucheado al Rey, aunque hay que preguntarse por qué sucedió" y asegura que "todo en la vida es política". "No sé de ninguna manifestación que no tenga banderas o cánticos. La vida es política y en el momento en que en una manifestación hay cargos públicos, es imposible que no se politice". Además, ha insistido en que "España es el tercer país que más armas vende a Arabia Saudí" y ha denunciado que "hay una campaña de la caverna contra los Mossos D’Esquadra".