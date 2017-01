Curra Cipollés: "Nos tiene que decir si lo de Trillo es un cese o una dimisión"

Tras la dimisión de Trillo, 'AR' ha podido hablar con Curra Cipollés, Portavoz de la Asociación de Víctimas del Yak-42: "Trillo siempre miente y da la impresión de que busca la forma de hacer más daño. Está comprobado que las cosas se hicieron mal y no vamos a tener en cuenta sus palabras porque no merecen ningún respeto, pero creo que el Gobierno nos tiene que decir si es un cese o una dimisión y explicar los motivos. Esto no es un asunto de niños y en la actitud del Gobierno se va a ver de verdad cómo es la democracia en este país. Nos deberíamos plantear si un hombre así puede ocupar un puesto de tanta importancia dentro del Consejo de Estado", ha sentenciado.