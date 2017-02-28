Entrevista política en 'AR'
Revilla: "El fiscal Moix fue muy rápido con Elpidio Silva, pero no tanto con Blesa y Rato"
“La justicia va lenta para algunos, para otros va bien rápida”
"La sensación es que el Gobierno intenta jugar en casa con un árbitro hogareño"
"Yo soy partidario de que en España haya una unidad fiscal"
28.02.17 | 10:22h. telecinco.es |
El presidente de Cantabria denuncia en 'AR' la poca agilidad judicial en casos de corrupción y compara el papel del fiscal Manuel Moix para iniciar la causa de la inhabilitación del juez Elpidio Silva por ordenar la prisión de Blesa con la lentitud en la que se desarrolla los juicios por el caso Bankia. Además, Revilla en el debate sobre las diferencias autonómicas en los impuestos que se pagan por la renta, Revilla propone una unidad fiscal en España.
“La justicia va lenta para algunos, para otros va bien rápida”, dice Revilla. El presidente de Cantabria ha comparado el papel del fiscal Manuel Moix para iniciar la causa de la inhabilitación del juez Elpidio Silva por ordenar la prisión de Blesa con la lentitud en la que se desarrolla los juicios por el caso Bankia. "Qué curioso que este caso se liquidase en cinco meses y llevemos con lo de Bárcenas desde febrero de 2009", comenta.
Además, Revilla recuerda que el riesgo de no celebrar los juicios en un plazo razonable por la facilidad de que los corruptos puedan ocultar pruebas o de que prescriban sus delitos: "Estos temas salen muy tarde, conozco algunos que salen después de 15 años".
"La sensación es que el Gobierno intenta jugar en casa con un árbitro hogareño"
"Estoy seguro de que si se hace una encuesta hay un porcentaje enorme que tiene un mosqueo monumental con el tema de la Justicia", dice Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria explica que a veces "es tan impotante lo que es que lo que parece". "Da la impresión de que en esta escenificación de coger fiscales y quitar otros hay un intento del Gobierno de jugar en campo propio y jugar con un árbitro hogareño y que no sea excesivamente meticuloso", explica en 'AR' sobre los últimos movimientos de la fiscalía anticorrupción.
La propuesta de Revilla para los impuestos sobre la renta
Madrid es la Comunidad Autónoma donde IRPF se paga. En Cataluña, los que menos ganan son los que más pagan debido al sistema que impone la Generalitat... las diferencias de critierio y el lujo que se puede permitir algunas Comunidades Autónomas ha estado en el centro del debate de la mesa política de 'AR'. Miguel Ángel Revilla ha querido dejar clara su posición. "Yo soy partidario de que en España haya una unidad fiscal. Los ciudadanos deben de pagar en función de su renta lo mismo vivan en Cáceres que en Cantabria", explica.
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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NCIS: LOS ÁNGELES
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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HORAS DESESPERADAS
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LAS MAYORES CATÁSTROFES NATURALES
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VIAJANDO CON CHESTER: MARÍA BELÓN
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CHESTER IN LOVE
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BE MAD MOVIES: 'LO IMPOSIBLE'
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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EL LIDER DE LA MANADA
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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INKMASTER
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INKMASTER
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