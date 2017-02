Ricardo okupa casas de lujo: "Por las circunstancias he terminado aquí"

Ricardo es uno de los okupas que viven en unas viviendas de lujo en Pozuelo (Madrid), uno de los distritos con mayor renta per capita de España. Lleva 15 años okupando propiedades de bancos y se gana la vida tocando en el Metro. "No he tenido otros medios", comenta. Un banco es el propietario de los chalets de Pozuelo en los que vive Ricardo con otros okupas, tras la quiebra de la promotora. "Prefiero no tener una casa en propiedad a tenerla y que haya 100.000 personas en la calle", ha comentado.