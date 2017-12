El mensaje de Ana Rosa a las víctimas de malos tratos: "No puedes volver con una persona que te ha maltratado una vez"

Tras las sobrecogedoras declaraciones de la víctima, Ana Rosa ha enviado un mensaje a todas las mujeres que han sido víctimas de algún maltrato. "No se puede volver con una persona que te ha maltratado una vez. Esto lo he escuchado tantas veces y con finales tan terribles que es muy importante. Cuando el maltratador ha perdido el objeto de su poder porque ejerce un poder sobre lo que cree que le pertenece, empieza a cambiar y empieza a ser amable para reconquistarla y ellas le perdonan y éste es el resultado . No se puede mantener una relación con un chico que te diga que mantengas el teléfono toda la noche por si te llaman. No se puede consentir que un hombre te diga si te tienes que peinar o no peinar, o cómo te tienes que vestir, si tienes que romper con tu familia o dejar de ver a tus amigas. No se puede consentir porque el resultado es que esta chica podría haber muerto quemada y el bebé que llevaba también", ha comentado la presentadora.