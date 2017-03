Abdel Luna vuelve a sorprender con su actuación en la final de 'Got Talent 2'

En su primera actuación en las audiciones nos mostró su sensibilidad, en las semifinales nos contó una historia que ella tenía ganas de contar y en la gran final, Abdel Luna volvió a sorprender a todos con una increíble actuación que no dejó indiferente a nadie. “Hoy te has liberado totalmente y da gusto ver qué realmente te has liberado”, le decía Edurne tras el espectáculo.