¡Globos, tijeras y clavos por la nariz! El impresionante espectáculo de Alexia Doll

Alexia Doll ha hecho un espectáculo que pone a prueba su umbral de dolor. Para demostrar lo preparada que está, se ha metido un globo por la nariz y lo ha sacado por la boca, se ha clavado un clavo en la nariz y se ha introducido unas tijeras abiertas y cerradas, también por la nariz. Por último se ha tumbado como unos machetes muy muy afilados, que no han conseguido cortar su piel. El público y todo el jurado no daba crédito a lo que veía y muchos no han podido ni verlo, sobre todo Jorge Javier, que ha pedido abandonar el plató.