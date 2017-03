'Crazy hosiptal' mezclan break dance y baile tradicional pero no sorprenden en la semifinal

Pese a la originalidad de su actuación, ‘Crazy hosiptal' no han sorprendido al jurado como lo hicieran en las audiciones con su mezcla de break dance y baile tradicional. “La sorpresa es un cartucho que se quema una vez, hoy no habéis tenido ese cartucho con lo que tendrías que haberlo suplido con otras cosas y yo no las he visto sobre el escenario”, aseveraba Risto tras la actuación.