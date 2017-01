Risto se emociona con Abdeluna: “El arte es la vía de expresión de un alma que llora”

Abdeluna viene de Cuba y su actuación ha hecho emocionarse a todos los presentes. No ha contado nada, pero al final no ha hecho falta, con su baile ha expresado muchos sentimientos y Risto se ha dado cuenta enseguida: “Percibo cosas de ti que me gustan. El arte es una vía de expresión de un alma que llora, que lo pasa mal y que seguramente no tendría que estar pasando por lo que está pasando”.