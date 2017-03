Samuel Martí vuelve a sorprender con su atrevido y divertido espectáculo

Samuel Martí sorprendió tanto en su audición que hasta creo una nueva disciplina de baile: el ‘samueling’. Lo tenía complicado el bailarín en la tercera semifinal de ‘Got Talent’ pero no defraudó. Una actuación que contó con la inestimable ayuda de su novia Lorena y un grupo de flamencos. “A mí me dejas siempre alucinado, esto no es ‘samueling’, esto yo ya no sé ni lo que es”, aseguraba Risto. “Tiene que estar en la final, ha sido alucinante”, aseveraba Edurne. “Es impresionante lo que has hecho y quiero darle al ‘balón de oro”, decía Eva Hache antes de que todo el jurado coincidiera en pulsar el ‘botón dorado’.