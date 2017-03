¡Samuel se lleva el 'pase dorado' a la final!

Samuel Martí no dejó indiferente a nadie con su atrevido, original y divertido espectáculo en la tercera semifinal de ‘Got Talent 2’, tanto que el bailarín consiguió el ‘botón dorado’ que le llevaba directamente a la final. “A mí me dejas siempre alucinado”, aseguraba Risto. “Es impresionante lo que has hecho”, continuaba Eva Hache antes de que los miembros del jurado no dudasen en otorgarle al bailarín el ‘pase dorado’.