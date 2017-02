Las pompas de Andrés Cocola llenan de magia el plató de 'Got Talent'

Mágico y lleno de sorpresas, así ha sido el número de pompas de Andrés Cocola que además ha contado con la intervención de su hijo. Eva Hache, seguidora de este tipo de espectáculos, ha reconocido que es "uno de los mejores" que ha visto. Sólo Risto ha pinchado 'la burbuja' de Cocola, con su "no", decisión que no ha influído en su pase a la siguiente fase de 'Got Talent'.