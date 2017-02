Edu conquistó las redes con su ‘Chica de la Coru’, pero el público le abuchea...

Aunque Edu Fernández no sabe muy bien cómo definirse, si como un hipster o un moderno, el gestor cultural llegado desde A Coruña, sabe que roza la línea del postureo. “Chica de la coru” fue el temazo que le catapultó en las redes sociales al hacerse viral y que ha cantado en el plató de ‘Got Talent’. A pesar de que el público le ha abucheado, Risto ha lanzado la pregunta: “¿Quiénes somos nosotros si la gente en su casa ha dicho “esto me gusta”? Aquí puede nacer una estrella”. Y a pesar de que Edurne le ha dicho que no, Edu ha pasado a la siguiente ronda para volver a deleitarnos con otro de sus temazos.