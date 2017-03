Edurne y Cristina, ganadora de la primera edición de ‘Got Talent’, juntas en el escenario

La gran final de 'Got Talent España' está llena de sorpresas. Cristina, la ganadora de la primera edición, ha compartido escenario con Edurne. Las artistas han cantado el tema 'No more tears (enough is enough)' de Donna Summer y Barbra Streisand. Además, Cristina Ramos ha comentado que gracias a la oportunidad que tuvo, ahora está viajando mucho y ha podido inaugurar en Pamplona el espectáculo 'Rock Talent'.