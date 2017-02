Iris y José defraudan al jurado y no consiguen impresionar como en su audición

Iris y José se subían al escenario de ‘Got Talent’ en la primera semifinal sin causar la misma impresión en el jurado que es su audición. “Venís aquí a impresionar y a sorprender, no basta con poner a Nemo en el escenario. Me pregunto si vuestra disciplina permite evolucionar porque yo he visto lo mismo que la primera actuación”, aseveraba Risto tras la actuación de los acróbatas aéreos.