El movimiento de caderas de Antonio 'El Tekila' divide al jurado de 'Got talent'

Eva, Risto, Edurne y Jorge Javier no se han puesto nada de acuerdo a la hora de valorar a Antonio 'El Tekila'. Risto era el único que tenía claro que el movimiento de piernas del participante no merecía estar en la primera semifinal de 'Got talent'. Edurne se ha sumado a su opinión y parece ser que todos han coincidido en que el número "se ha hecho largo". Aunque Eva y Jorge tienen algo más que decir sobre Antonio: "¡Merece estar en la final!"