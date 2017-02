Bruno Sotos: "Porque alguien sea pareja de alguien, no es dueño de esa persona"

Bruno Sotos ha vuelto a emocionar a todos los miembros del jurado en la primera semifinal de 'Got Talent' con su actuación. "Me ha parecido muy sensible y te vaya como te vaya esta noche tienes una gran sensibilidad y tienes que luchar por llevarla a todos los escenarios", le ha dicho Risto Mejide, que también ha comentado que tiene muchas más cosas que decirle en privado. Eva Hache le ha dado las gracias porque por él, ella ha cambiado su percepción sobre los cantautores. Sin embargo, a Jorge Javier Vázquez no le ha gustado tanto y ha comenzado la polémica. Bruno por su parte ha explicado que con esta canción quiere transmitir la idea de que las parejas, por tener un compromiso, no son pertenencia la una a la otra.