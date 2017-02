Alejandro Sanz sorprende a Cristina invitándola a cantar con él en un concierto

Cristina Portas es muy fan de Alejandro Sanz y así lo ha hecho saber en sus actuaciones de 'Got Talent', incluida la semifinal. Por eso, el cantante le ha dado una sorpresa que, sin duda, Cristina no podía se podía ni imaginar. Alejandro le ha dicho que la versión que hizo de su tema "Siempre es de noche", es la mejor que se ha hecho nunca y tras esto, le ha invitado a que la cante con ella el próximo 24 de junio en el estadio de fútbol Vicente Calderón. Cristina no daba crédito a la noticia y ya se sentía ganadora por esta suerte.