Kader, finalista de 'Got Talent', nos toca 'The end of us', un tema de su último EP

Kader Adjel, uno de los 12 finalistas de la segunda edición de 'Got Talent España', nos ha tocado uno de los temas de su segundo EP 'Keep Yourself', llamado 'The end of us'. El artista nos ha contado que este tama va dedicado a todos los que tienen el corazón despedazado, y con esto, nos ha dejado con ganas para ver su actuación en la final de 'Got Talent'.