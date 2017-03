Mar Gabarre, pase de oro de la semifinal de 'Got Talent', dispuesta a darlo todo en la final

Mar Gabarre consiguió en las audiciones de 'Got Talent' el 'sí' de Risto incluso antes de que comenzase la actuación. La gaditana impresionó tanto con sus arpas y su voz, que el resto del jurado cayó ante sus encantos. El ‘pero’ llegó en la segunda semifinal de 'Got Talent', en la que los jueces le dijeron que la vieron más floja y no les gustó tanto. A pesar de que Mar hizo una puesta en escena espectacular, le reprocharon no haber utilizado más los instrumentos musicales. Sin embargo, han visto algo en ella y por eso decidieron que Mar fuese el botón dorado de la segunda semifinal de 'Got Talent'.