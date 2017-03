'Progenyx' bailará con Edurne en un especial de 'Got Talent Junior'

'Progenyx' fue el botón dorado de Edurne y Eva Hache y, en la tercera semifinal de 'Got Talent', ha estado a punto de volver a llevárselo. Sin embargo, Risto ha discrepado y le ha pasado el "marrón" a Jorge Javier diciéndole que decidiría lo mismo que él. Por esto, el presentador de 'Sálvame' ha dicho que entonces no iba a tomar partido y retiraba su voto. El regalo del grupo de baile lo ha anunciado Santi Millán. Edurne ha deseado poder compartir alguna vez escenario con ellos y el presentador ha anunciado dos especiales de 'Got Talent' en los que podrán cumplir ese sueño.