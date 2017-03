Risto Mejide niega su botón dorado a Madrid Frao ante la petición de sus compañeros

El botón de oro de Santi Millán, Madrid Frao, ha llegado dispuesto a sorprender en la segunda semifinal de 'Got Talent', y así ha sido para todos excepto para Risto. No es que al miembro del jurado no le haya gustado, pero no ha estado dispuesto a ceder el pase directo a la final a este grupo. Jorge Javier se lo ha tomado muy mal y ha advertido de que la próxima vez que se lo pidan a él no va a poner facilidades.