‘The Roker, el mago que utiliza la tecnología y las redes sociales en ‘Got Talent’

Con tan solo 16 años, 'The Roker' has fascinado a todo el plató de 'Got Talent'. Si ya impresionó en su primera actuación, en la segunda semifinal ha dejado boquiabiertos a todos, pero sin duda, al que más, a Risto. El miembro del jurado, después de un truco casi imposible en el que el joven mago ha puesto vídeos grabados hace meses de otros trucos, ha sacado el móvil de 'Roker' de debajo de su silla sin que ni siquiera él se hubiese acercado. ¡Increíble!