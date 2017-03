Risto, a Jorge Javier: "Estás acostumbrado a programas donde todo es mentira"

En 'Got Talent' cada día es más común ver los zascas entre Risto Mejide y Jorge Javier, y en la segunda semifinal no iba a ser menos. "Tú estás acostumbrado a programas donde todo es mentira y cuando algo es verdad no te lo crees, le ha dicho Risto a Jorge Javier después de que el presentador del ‘Deluxe’ dijese que las catanas de la actuación de Pablo Camacho le parecían “cuchillos de Toledo”. "Me parece muy curioso que te metas en los programas que trabajo porque curiosamente son los mismos que producen tu ‘Chester", le ha reprochado Jorge Javier mientas le enfilaba con una catana.