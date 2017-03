La segunda semifinal de 'Got Talent': Otro pase de oro unánime y cuatro finalistas más

'Got Talent España' vuelve a tener otro pase de oro unánime en su segunda semifinal en directo, que tendrá lugar el martes 7 a las 22.0 horas en Telecinco. Muy difícil lo van a tener los miembros del jurado, no solo para elegir a la persona merecedora del botón dorado, sino también para ponerse de acuerdo. El contorsionista Abdel Luna, fue el afortunado en conseguirlo en la primera semifinal, así que nos podemos imaginar el nivel que hay en esta segunda semifinal de 'Got Talent'. Sin embargo, serán los espectadores quienes elegirán a través de la web de 'Telecinco' los cuatro candidatos finalistas de la gala.