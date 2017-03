Yaneisy, a punto del 'pase dorado' a la final con otra increíble actuación

Yaneisy llegaba a la segunda semifinal de ‘Got Talent’ con la presión de haber sido el ‘botón dorado’ de Edurne en las audiciones. La cantante volvió a impresionar a todo el público y a todo el jurado con su voz y estuvo a punto de llevarse ‘pase dorado’ para la final. “Eres maravillosa, espectacular… me he emocionado muchísimo, estoy muy orgullosa de mi ‘botón dorado”, decía Edurne tras la actuación. “Ella puede ganar y llegar a la final por sus propios medios”, argumentaba Risto para no pulsar el ‘botón dorado’ con sus compañeros.