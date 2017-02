El regalo envenenado de Shameless a Eva Hache tras su actuación

"Hay una caja para Eva Hache", ha comentado una de las integrantes de Shameless nada más terminar su actuación. La humorista, que fue la única que les dio un no a las chicas en las audiciones, no ha dudado en subirse al escenario para abrir el regalo que tenían para ella. "Espero que no se Caillou", ha deseado Eva haciendo memoria, pues no les gustó nada que bailaran a ritmo de este personaje animado. Pero sus súplicas han sido en balde, ¡el dibujo animado le esperaba najo la tapa!