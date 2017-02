Solange Freyre, de la semifinal de 'Got talent' ¿directa a Broadway?

Solange ya consiguió el botón dorado por parte de Jorge Javier en las audiciones de 'Got talent' y lo cierto que ha pisado el escario dispuesta a llevarse otro con su actuación musical. Y no será porque Jorge no lo haya intentado, pues ha luchado a la hora de convencer al resto del jurado para que le diesen el pase directo a la final. ¿Habrá conseguido su objetivo?