José Iván convence con su 'canalillo' y su número de Pole Dance

El imponente cuerpo de Iván ha dejado a todos con la boca abierta nada más salir al escenario de 'Got Talent'. Pero lo mejor estaba por llegar, ya que su espectáculo sobre la barra de Pole Dance no ha dejado a nadie indiferente. Mientras que Edurne, Eva Hache y Jorge Javier han destacado su perfección y atrevimiento, Risto Mejide le ha comparado con un "un reloj muy bonito pero que no da bien la hora".