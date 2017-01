Nuevas sorpresas y mucha emoción: así será la segunda temporada de 'Got Talent'

No es fácil intuir y descubrir el talento; no es fácil subirse a un escenario para conquistar a un estricto jurado, acostumbrado a valorar a cientos de aspirantes que lo dan todo para sobresalir entre el resto; no es fácil superar el listón de lo anteriormente visto, ni reunir de nuevo a destacados artistas procedentes de todos los rincones del mundo. Pero 'Got Talent España' lo ha hecho de nuevo y vuelve el sábado 21 de enero, a partir de las 22:00h. Te contamos cómo será la mecánica de esta nueva edición.