Raúl emociona con su ‘vozarrón’ y se lleva el primer ‘Botón dorado’ de 'Got Talent 3'

El primer ‘Botón dorado’ de la tercera temporada de ‘Got Talent’ se ha hecho esperar. A punto ha estado de ser por unanimidad, pero la reticencia de Risto ha hecho que Jorge Javier y Eva Hache se aliaran para que Raúl y su grandiosa voz tengan un hueco asegurado en la semifinal del programa. Otros artistas han estado también a punto de conseguirlo, como es el caso del pequeño Hamza, el mago Tomás, Emily y Niedziela por sus espectaculares actuaciones o Sambao, por petición popular. ¡Programón de estreno de ‘Got Talent 3’!

Raúl es técnico de mantenimiento, tiene 52 años y no pierde la esperanza de cumplir su sueño de ser cantante. Precisamente con esa esperanza se subía al escenario de 'Got Talent 3' sorprendiendo a todos con un 'vozarrón' espectacular.

El público y los cuatro jueces se pusieron de pie para aplaudir y ovacionar al cantante tras la actuación. “Nos hemos quedado muy callados porque nos hemos quedado sobrecogidos por lo que acabas de hacer. Has hecho una interpretación magistral ”, aseguraba Eva Hache .

“ Has hecho algo que pocas personas han hecho en este escenario, emocionarme ”, aseveraba Risto que a la vez se negaba a darle el ‘Botón dorado’ conjunto del jurado por su “falta de ambición”.

Pero Raúl no se podía marchar de ‘Got Talent’ sin un ‘Botón de oro’ por todo lo que había generado y fueron Eva Hache y Jorge Javier quienes pulsaron sin pensárselo dos veces.

Hamza también nos pellizca el corazón

Hamza se ha presentado a 'Got Talent' "porque le gusta". Se lo pasa bien, ¿qué más razones necesita? Y lo ha demostrado sobre el escenario.

Con una gran sonrisa y disfrutando como el que más ha dejado a Santi, al jurado y al público con la boca abierta cuando se ha bajado de su silla de ruedas y nos ha ofrecido un espectáculo de fusión de 'Top rock' y 'Footwork' .

Ovacionado, con todos en pie tras su espectáculo y, por su puesto, con cuatro 'SÍ' , ha estado a punto de llevarse un 'Botón dorado'. Sin duda alguna, Hamza ha demostrado que con ilusión todo se consigue y es un gran ejemplo a seguir. ¡Es un crack!

El mago Tomás hace flipar a Risto (y todos los presentes)

Ha llegado con el sobrero de su bisabuelo y diciéndole a Edurne que si no sabía inglés no dijera 'Stop', sino 'Para'. Sin duda, Tomás había empezado con muy buen pie. Pero fue a más y a mejor. Sus chascarrillos y 'zasquillas' a los jueces dejaron a Risto sin palabras: "Nunca me había vacilado tanto un chaval así".

Tomás enamoró a los cuatro con su número, a ellos y al público, que pidió su 'Botón dorado'. Aunque no se lo llevó, tanto los jueces como todos nos hemos quedado con gana de más Tomás . Risto , sobre todo: " Estamos ante el nacimiento de alguien muy grande , yo me voy a quedar con tu nombre, algún día espero que tú que acuerdes del mío y me dejes pasar al camerino a firmarme un autógrafo".

Emily y Niedziela, un espectáculo sobre patines único en el mundo

Emily y Niedziela (una cara conocida ya que participó en ‘Got Talent 3’ para deslumbrar a todos con un espectáculo sobre patines “ único en el mundo ”. (una cara conocida ya que participó en ‘GH 16’ ) son dos hermanas y artistas de circo que se suben al escenario depara deslumbrar a todos con un espectáculo sobre patines “”.

“Me están sudando las manos, esto no me ha pasado ni con faquires. Eso es mucho más de si me ha gustado o no me ha gustado, para mí el talento es provocar algo en los demás… y a mí me ha provocado sudor de manos”, aseguraba Risto impresionado tras la actuación.

Sumbao destroza una canción de Alejandro Sanz pero piden el 'Botón dorado'

Se llama Sumbao y asegura que sus vecinos le dicen que cantan muy bien 'Cuando nadie me ve' del gran Alejandro Sanz . Pasión, desde luego, le pone.

Sentado en su silla, con los ojos cerrados y sacando todo su arte interior, ha aterrorizado a los jueces aunque les ha sacado más de una carcajada . Insistente, ha deleitado con varios temas más, que han hecho que Jorge Javier, Edurne y Risto le dieran un 'NO' mientras el público aclamaba por el 'Botón dorado' .

Los tres han abandonado el teatro mientras Sumbao seguía, a lo suyo, cantando. Al final, hasta Eva , la única que le ha dado el 'SÍ' se ha marchado... ¡Y él seguía! Un espectáculo de esos que de reguleros se convierten en lo mejor que vas a ver en mucho tiempo.