'Got Talent': El último pase de oro tiene dueña, la conmovedora voz de Gabi Varilla

Los nervios a veces pueden jugar una mala pasada, pero si te levantas y continúas, en 'Got Talent' tiene mucho más mérito el triunfo. Gabi Varillas ha cometido un error nada más comenzar, pero su pasión durante la actuación ha hecho que Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide se hayan dicho todo con una mirada. La cantaora de flamenca se ha llevado el último pase de oro del que disponía el jurado y de la emoción no podía ni expresar lo que sentía.

Rompiendo estereotipos han llegado ‘Cheerxport’, un grupo de 27 jóvenes que han demostrado que ser animador no es mover pompones y dar saltitos. Tras terminar la actuación, Edurne se ha puesto en pie y ha manifestado a los cuatro vientos lo orgullosa que se siente de que en España, concretamente en Alcobendas, Madrid, haya un grupo así.

Una de las emociones más intensas de la noche la ha trasmitido Jennifer, una niña de 11 años que, con su violín y acompañada de su padre que tocaba la guitarra, ha dejado al jurado impresionado. La pequeña ha llenado el teatro de una magia especial y los jueces no se ha podido resistir a llenarla de felicitaciones y darle los cuatro ‘síes’.

Risto Mejide ha podido sentir el miedo en su cuerpo cuando Erik Djinn se ha metido en su cabeza y ha adivinado el número que estaba pensado. El mentalista ha impresionado a todos con su espectáculo en el que, además de entrar en la mente de Risto, lo ha hecho en el de Eva Hache. Después de la actuación ha dejado con la intriga de todo con el que se cruzase de saber si había entrado dentro de sus pensamientos.

Y siguiendo con las actuaciones misteriosas… Raymon, el mago de los cubo de rubik, ha dejado a todos los miembros del jurado impresionados al ver que en cuestiones de segundo podía hacer cambiar el color completo del dado, incluso metiéndoselo en la boca…

Olmo Heredia ha sido la sensación de la noche. Nadie se imaginaba que iba a tener la voz que ha sacado. “Creía que los castrati habían desaparecido”, ha comentado Risto Mejide tras escucharle. Con tan solo 21 años y llevando tres estudiando canto, el joven ha emocionado tanto al jurado que a Edurne se le han llenado los ojos de lágrimas.

También ha habido un momentazo en el programa protagonizado por Edu Fernández. El gestor cultural gallego que triunfó en las redes con el videoclip de una canción que se inventó llamada ‘La chica de la coru’, ha llegado al plató de ‘Got Talent’ para deleitarnos con su exitosa canción. Sin embargo, entre la gente del público no ha triunfado de la misma forma que lo hizo en las redes… “¿Quiénes somos nosotros si la gente en su casa ha dicho “esto me gusta”?, ha sentenciado Risto Mejide.

‘Los Mickis’ han traído la fiesta al plató interpretando el temazo ‘Mi gran noche’ de Raphael. El público aclamaba otra canción, lejos del típico “pase de oro” que suelen pedir. El grupo que asegura que tocaron en la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ha triunfado trayendo la fiesta a un teatro que tenía ganas de marcha.

Y el momento romántico de la semana lo ha vuelto a protagonizar Risto Mejide. Después de que la actuación de José e Iris no le terminase de transmitir, el publicista ha dicho: “Lo innecesario es lo más bello de la vida… ¿para qué sirve un beso? Para nada…”, y les ha dado el sí que necesitaban para pasar a la siguiente ronda.

Además, Santi Millán ha enseñado los entresijos de ‘Got Talent’. El presentador se ha quejado en tono de humor, de que el resto de miembros del jurado disponen de unos camerinos más amplios y con sus nombres escritos en la puerta, ascensores forrados en terciopelo y de que el público les traigan regalos.