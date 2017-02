Gabi Varilla, la actuación que comenzó con un error y terminó con el último pase de oro

Gabi ha sido amor “a primer sentido” para Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide, y es que, en cuanto han escuchado su voz, han podido recibir todo lo que Gabi quería transmitirles. A pesar de que la participante se ha equivocado en cuanto ha comenzado por los nervios, no ha impedido que se “levantase” y continuase la actuación. Con una mirada, los miembros del jurado se lo han dicho todo y han pulsado el botón dorado. “Lo tienes a huevo para ser una de las finalistas y ganadoras de esta edición”, le ha dicho Risto Mejide. “Me has acabado de ganar cuando esta canción maravillosa la has acabado sin tirar de potencia, sino de sentimiento, esto es ser una artista”, ha sentenciado Jorge Javier.