Un fallo técnico arruina la actuación de Acheron Delacoix en la tercera semifinal

Acheron Delacoix dejó muy marcado al jurado de ‘Got Talent 2’ en su audición, sobre todo a Santi y a Edurne. En la tercera y última semifinal las cosas no empezaron nada bien para este mago y mentalista ya que el candado que iba a utilizar para el truco no funcionó. Acheron tuvo que improvisar y no tuvo tanto éxito como en su primera actuación.