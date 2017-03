'Got Talent': Semifinal 2 (07/03/2017) HD

'Got Talent' ha vivido una nueva semifinal en directo cargada de talento, pasión y polémica. La esperada actuación de Mar Gabarre, que no terminó de convencer a nadie, acabó por llevarse el botón dorado de la noche tras una inesperada decisión por parte del jurado que no contó con el acuerdo del público presente. Por su parte, la audiencia, con sus votaciones en Telecinco.es, ha dado su apoyo a Madrid Frao, Marina Marlo, The Roker y el veterano Javier Masip, pero este último terminó por quedarse fuera de la gran final al no contar con el voto definitivo de Risto, Jorge Javier, Edurne y Eva.