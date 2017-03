Alucinante, diferente, emocionante, único... El jurado cae rendido ante Samuel Martí

Por una vez, el jurado ha sido unánime al valorar la actuación de Samuel Martí, que en la semifinal se llevó el 'pase de oro'. "Por fin, gracias, 'Got Talent', por traernos una actuación así", ha dicho emocionado Risto Mejide. "Yo he tenido ganas de llorar y para mí eres el ganador.", ha continuado Jorge Javier Vázquez, y Eva Hache, para terminar, le ha dicho: "Llenas el escenario con tu sola presencia". Todo han sido halagos a la personal actuación de Samuel Martí en la final de 'Got Talent'.