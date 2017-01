Bartolín, la gran sorpresa que se ganó el no de Risto antes de empezar y el sí al finalizar

“Hola, me llamo Bartolín, estoy soltero, busco chica sexy que a poder ser tenga coche propio porque yo no tengo…”, así comenzaba la actuación Bartolín después de que Risto, al verle aparecer en el escenario, le diese al ‘no’. La actuación no ha llegado a terminar porque se ha llevado los tres no. En ese momento, Bartolín se ha quitado las gafas y el sombrero y ha dejado caer una melena rubia. “Soy Silvia Mielgo”, se presentaba el personaje real. Ante esto, el jurado muy desconcertado ha comenzado a consolar a la actriz que se había emocionado. “Fíjate en el éxito que has tenido… porque a mí me has engañado”, le decía Risto a la joven que a pesar de haberle dado al no, por este motivo le ha dicho luego que sí. “Para mí ha sido un numero de transformismo y de magia y por eso voto sí”, sentenciaba.