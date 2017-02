David, el hombre máquina al que a J.J. le gustaría verle actuar con otro vestuario 😋

Edurne ya lo ha comentado en cuanto ha terminado la actuación: “yo he visto un robot”, algo en lo que los otros tres miembros del jurado han concordado. Sin embargo, Risto ha opinado que a pesar de haberle parecido un número realmente bueno, cree que ya no pueden sorprenderle más y le ha dado a no. Por otro lado, Jorge Javier se ha quedado tan fascinado que le ha hecho una apreciación sin intención de que sonase a “hombre cachondo” y es que, le gustaría ver la actuación con otra ropa para apreciar más los movimientos por lo que se ha llevado el pase a la siguiente ronda.