Edurne: "Maravillosos y apoteósicos, estoy deseando actuar con Progenyx"

Era una de las actuaciones más esperadas de la noche y Progenyx no ha defraudado a nadie. Para Jorge Javier, la actuación de grupo de baile ha sido insuperable. "Si no ganáis, me gustaría que el año que viene volvierais porque en algún momento tenéis que ser campeones en 'Got Talent', les ha dicho. Y el siempre crítico Risto Mejide se ha quedado sin palabras. "Solo me queda levantarme y aplaudir", ha dicho el miembro del jurado más exigente.