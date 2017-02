Iñigo Arroyo, el acróbata de la bici que cuando dejó de pensar, comenzó a brillar

Iñigo es hiperactivo y salvo con la bici no se centra en muchas cosas más… Esto explicaba él antes de entrar al escenario. Risto ha comentado que cuando ha empezado el número, ha decidido que iba a votarle que ‘sí’ solo si no ponía el pie en el suelo más de diez veces y, aunque al principio parecía que no le salía nada, cuando se ha relajado ha empezado a fluir todo. Pirueta por aquí y por allá, Iñigo ha impresionado al jurado y al público, y sí, no ha tocado el suelo más de diez veces por lo que se ha llevado los cuatro ‘síes’.